\Tak Bayar Pajak, Haruskah Pemerintah Blokir Google?\

JAKARTA - Google hingga saat ini tak kunjung membayar pajak sesuai angka yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa kali pertemuan pun gagal membuahkan hasil.

Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara sebelumnya menuturkan bahwa apabila tak kunjung untuk membayar pajak, maka Google terancam akan diblokir oleh pemerintah. Hanya saja, pemblokiran ini adalah upaya terakhir. Masih terdapat serangkaian upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah sebelum memutuskan untuk memblokir.

Namun,menurut Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, pemerintah seharusnya tak melakukan pemblokiran terhadap Google. Pasalnya, banyak layanan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dari Google.

"Kalau sampai ke pemblokiran sih servisnya enggak. Kita harus membedakan ya antara entitasnya sebagai bisnis dan sebagai public service," tuturnya kepada Okezone.

Hanya saja, pemerintah tetap harus tegas terhadap Google dalam rangka memungut pajak. Salah satunya adalah menerapkan hukum pidana pada Google apabila tak kunjung membayar pajak.

Google pun diminta untuk dapat bersifat kooperatif dengan pemerintah. Sebab, dalam menjalankan bisnis butuh transparansi dan kerjasama saling menguntungkan dengan pemerintah.

"Kalau saya kira semua sudah sesuai prosedur bahkan katanya mau melibatkan kepolisian karena juga dari pihak Googlenya juga kurang kooperatif. Ya bagaimanapun juga yang punya bisnis di Indonesia dia juga harus transparan dalam memberikan laporan keuangannya termasuk tentang pajak," tukasnya.