\Tolak Bayar Pajak, Google Harus Diancam Lewat Ranah Pidana\

JAKARTA - Selama ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk dapat menarik pajak Google. Hanya saja, pemerintah perlu lebih tegas lagi dalam menjalankan ancaman terhadap Google apabila tak kunjung membayar pajak. Salah satunya adalah dengan ancaman hukuman pidana.

"Prosedurnya sudah tepat. Cuma kalau mangkir terus melakukan penyidikan, maka cara yang paling tepat adalah membawanya ke ranah pidana, ke ranah hukum. Bukan perdata lagi tapi pidana," kata Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira kepada Okezone.

Namun, pemerintah juga perlu melalukan koordinasi dan melebarkan sayap kerjasama lintas Kementerian untuk dapat memungut pajak Google. Menurut Bhima, Kementerian Perdagangan pun juga harus digandeng untuk dapat melacak potensi pajak dari iklan yang diperoleh Google.

"Jadi ya harus ada koordinasi antara Kementerian Keuangan harus ada koordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk melihat bagaimana penjualan iklan. Menkominfo terutama juga. Jadi tiga Kementerian ini harus bisa bekerja sama dan bisa menafsirkan sendiri kira-kira berapa sih sampai hari ini tunggakan pajak itu, masih terus di-update," jelasnya.

Dengan begitu, maka pemerintah memiliki senjata yang akurat untuk tetap dapat memungut pajak Google. Apabila Google tetap mangkir, maka kasus ini pun harus dibawa ke ranah hukum.

"Jadi kalau tunggakannya terlalu banyak mau enggak mau harus diseret ke ranah pidana, harus di kejar terus," tukasnya.