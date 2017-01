\Google Tak Bayar Pajak, Patut 'Diputus' Hubungan seperti JP Morgan?\

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu telah memutuskan hubungan kerjasama dengan JP Morgan.Pemutusan hubungan kerjasama ini diakukan setelah JP Morgan menurunkan peringkat ekuitas Indonesia menjadi rendah (underweight).

Keputusan tegas dari Sri Mulyani ini pun diharapkan juga dapat dilakukan terhadap Google. Apabila Google tak kunjung membayar pajak, maka pemerintah juga dapat melakukan pemutusan hubungan kerjasama sementara.

"Kalau cara konvensional enggak bisa harus ada cara ekstraordinary untuk menarik pajak mereka. Misalnya bikin surat pemutusan sementara Google dengan pemerintah, biasanya kan ada kerjasama Kementerian, pemerintah dengan Google. Gertak seperti itu saya kira lebih efektif," tutur Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira kepada Okezone.

Kebijakan ini diyakini dapat berjalan efektif dengan tujuan memberikan efek jera kepada Google. Sebab, Indonesia merupakan salah satu pangsa pasar terbesar dengan banyaknya jumlah penduduk yang mengakses internet setiap harinya.

"Kerja sama dengan pemerintah nah ini bisa bermain di situ juga. Nah ini kerja sama kayak JP Morgan. Pemerintah bisa seperti itu," imbuhnya.

Diharapkan, upaya uang dilakukan oleh pemerintah dapat segera menuai hasil. Pemerintah pun saat ini dinilai telah melakukan langkah tepat untuk dapat menarik pajak Google.

"Kalau kita lihat intinya arahannya pemerintah sudah tepat komitmennya terbukti," pungkasnya.