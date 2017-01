\Indeks S&P Menguat Berkat Komentar The Fed\

NEW YORK - Pasar saham Amerika Serikat (AS) ditutup bergerak mixed dengan indeks The S&P 500 sedikit lebih tinggi mengakhiri perdagangan yang volatile, dibantu oleh keuntungan di sektor keuangan menyusul komentar oleh Gubernur The Federal Reserve Janet Yellen terkait suku bunga.

Dengan ekonomi AS berada di jalurnya dan lapangan kerja serta inflasi yang masih sesuai dengan target, Yellen yakin hal itu masuk akal bagi bank sentral AS untuk secara bertahap menaikkan suku bunga.

Indeks Dow Jones Industrial Average DJI turun 22,05 poin atau 0,11% ke 19.804, indeks S&P 500 naik 3,98 poin atau 0,18% ke 2.271 dan indeks Nasdaq Composite menguat 16,93 poin atau 0,31% ke 5.555.

Menurut Yellen, jika menunggu terlalu lama untuk mulai bergerak menuju tingkat netral, maka bisa mengambil risiko adanya kejadian buruk seperti inflasi terlalu tinggi, ketidakstabilan keuangan dan lainnya.

"Dalam skenario itu, kita bisa dipaksa untuk menaikkan suku bunga lebih cepat, yang pada gilirannya bisa mendorong ekonomi ke zona resesi baru," kata dia seperti dilansir dari Reuters.

The Fed menaikkan suku bunga bulan lalu untuk kedua kalinya sejak krisis keuangan 2007-2009, ketika mereka memangkas suku bunga mendekati nol dan mulai membeli sejumlah besar obligasi dan sekuritas berbasis mortgage untuk menekan biaya pinjaman jangka panjang .

Yellen menambahkan bahwa dia dan pembuat kebijakan Fed lainnya beraharp bank sentral dapat mengangkat suku bunga acuan mereka beberapa kali tahun ini, dan menempatkan suku bunga di kisaran 3%.