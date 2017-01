\Trump Menang, Rupiah Terapresiasi 0,59% ke Rp13.473\

JAKARTA - Setelah mengalami tekanan pasca pengumuman Pemilu Presiden AS, nilai tukar Rupiah menguat di bulan Desember seiring dengan aliran modal yang kembali masuk. Secara point to point, Rupiah terapresiasi 0,59% (mtm) menjadi Rp13.473 per dolar AS.

“Penguatan tersebut sejalan dengan peningkatan aliran dana masuk terutama di Surat Utang Negara (SUN),” demikian seperti dikutip dari keterangan tertulis Bank Indonesia, Kamis (19/2/2017).

Sementara itu, outflow yang terjadi di pasar saham berkurang setelah kenaikan FFR dan bahkan mendorong inflow di akhir Desember 2016. Selama tahun 2016, secara point to point Rupiah telah menguat sebesar 2,32% (ytd) terutama didukung oleh persepsi positif investor terhadap perekonomian domestik yang mendorong aliran dana masuk.

“Ke depan, BI akan terus mewaspadai risiko ketidakpastian keuangan global dan tetap melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar sesuai fundamental dengan tetap menjaga bekerjanya mekanisme pasar,” demikian pernyataan BI.