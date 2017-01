\Rupiah Rp13.376, Melemah Pasca-Suku Bunga BI Ditahan \

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah ditutup melemah, seiring dengan langkah Bank Indonesia (BI) mempertahankan 7-Day Reverse Repo Rate (BI 7-Day RR Rate). BI mempertahankan Rupiah di 4,75%.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia melemah 29 poin atau 0,22% menjadi USD13.376 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp13.347-Rp13.392 per USD.

Sementara yahoofinance mencatat, Rupiah mengalami pelemahan 38 poin atau 0,28% menjadi Rp13.376 per USD. Adapun tercatat bergerak di kisaran Rp13.338 per USD hingga Rp13.383 per USD.

Sementara BI lewat kurs Jakarta Interspot Dollar Exchange alias Jisdor melemah 28 poin. Dalam kurs tengahnya, Rupiah berada di angka Rp13.376 per USD dari sebelumnya Rp13.328 per USD.

Adapun harga jual yang ditawarkan oleh BI, berada di angka Rp13.443 per USD. Sementara untuk harga beli yang dirilis BI, berada di angka Rp13.309 per USD.

Sekadar informasi, Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 18-19 Januari 2017 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day RR Rate di level 4,75%, dengan Suku bunga Deposit Facility (DF) tetap 4% dan Lending Facility (LF) tetap 5,5%.

Dia mengatakan, keputusan tersebut sejalan dengan upaya BI dalam menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan dengan mengutamakan pemulihan ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global.