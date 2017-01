\Kejar Pajak Google, Kementerian Keuangan Harus Terbang ke AS\

JAKARTA - Pemerintah hingga saat ini masih berupaya untuk memungut pajak dari Google. Hingga saat ini, negosiasi dan pertemuan pun masih akan dilakukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Namun, apabila upaya ini kembali gagal, pemerintah perlu melakukan upaya lain. Menurut Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira, Kementerian Keuangan bahwa perlu mendatangi home base Google hingga ke Amerika Serikat.

"Bahkan Kementerian Keuangan harus mengirim perwakilan ke Amerika Serikat. Ke Google home base-nya untuk melakukan verifikasi dan segala macam," tuturnya kepada Okezone, Kamis (19/1/2017).

Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan cara lainnya, yaitu memutus hubungan kerjasama dengan Google. Cara ini dapat dilakukan untuk memberikan efek jera seperti yang pernah dilalukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani terhadap JP Morgan.

"Lalu kerja sama pemerintah dengan Google selama ini apa saja ya kalau bisa dikirimkan surat untuk pemutusan hubungan sementara kerja sama pemerintah dengan Google misalkan dalam hal apa itu enggak apa-apa," tutupnya. (dng)