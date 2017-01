\TOP BISNIS: Kebakaran di Pasar Senen hingga JP Morgan Ingin Rujuk dengan Kemenkeu \

JAKARTA - Terbakarnya Blok I dan II Pasar Senen menambah daftar panjang musibah kebakaran yang menimpa pasar tradisional. Pedagang pasar pun menjadi pihak yang selalu menanggung beban terbesar atas kejadian tersebut.

Pasar Senen Kebakaran, Pemda dan Pengelola Harus Carikan TPS untuk Pedagang

Menurut Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPI) Ngadiran, sejatinya ada prosedur yang seharunya dilakukan oleh pengelola pasar dan pemerintah setempat jika terjadi kebakaran. Pemerintah daerah harus menginvetarisasikan seluruh kerugian akibat kebakaran.

"Inventarisasikan pedagang yang kena musibah. Katakanlah si A kiosnya satu atau dua. Kemudian jenis dagangannya, ketiga mungkin ada yang kontrak atau sewa," tuturnya saat dihubungi Okezone.

Setelah itu, lanjut Ngadiran, pemda dan pengelola pasar harus segera mencarikan tempat penampungan sementara (TPS). Sebab pedagang harus dipastikan masih dapat mencari nafkah pasca terjadi kebakaran.

"Karena setelah kebakaran pasti akan ditata ulang. Dalam menunggu penataan ulang tadi, tentu butuh waktu setahun, dua tahunan. Menunggu itu pedagang bisa berjualan di TPS," tukasnya.

Menteri Susi: Tidak Ada Perlakuan Khusus Korporasi Besar

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengemukakan semua pihak diperlakukan adil dan tidak ada perlakuan khusus kepada korporasi besar dalam rangka fokus kepada pemerataan kesejahteraan sektor kelautan dan perikanan.

"Pemerintah ingin menajamkan pertumbuhan ekonomi lebih kepada pemerataan," kata Menteri Susi dalam konferensi pers di kantor KKP.

Menteri Susi menegaskan, pihaknya berencana membuat "affirmative policy" atau kebijakan afirmatif dalam rangka pemerataan sehingga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lebih diberikan kesempatan.

Menurut dia, pihaknya bukannya anti-korporasi besar tetapi pemerintah sebagai regulator wajib untuk memberikan perlakuan yang setara sehingga ekonomi tidak hanya dikuasai oleh pihak korporasi besar.

Menteri Kelautan dan Perikanan mencontohkan misalnya ada indikasi sejumlah dinas di daerah yang memberikan bantuan tetapi lebih didahulukan kepada yang dekat dengan orang dinas, bukan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.

"Dalam pemberian bantuan diberikan bukan kepada orang yang memiliki 10 kapal, tetapi yang benar-benar membutuhkan," ucapnya.

Dia menegaskan, tidak boleh lagi ada perlakuan khusus untuk perusahaan-perusahaan perikanan besar, namun nelayan kecil dipersulit.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya pemerataan kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur sehingga pemerintahannya fokus untuk memulai pembangunan dari kawasan terluar, pinggiran, dan perdesaan.

"Pemerataan itu kita mulai dari pulau terdepan, dari pinggiran, dari desa karena potensi-potensi yang ada itu perlu kita kembangkan," kata Presiden Joko Widodo.

Pemerintah fokus untuk memperbesar anggaran dana desa yang jumlahnya terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Presiden mengatakan pada 2015 anggaran dana desa sebesar Rp20,5 triliun, kemudian pada 2016 menjadi Rp47 triliun, dan pada 2017 ditingkatkan menjadi Rp60 triliun.

Naikkan Peringkat Indonesia, JP Morgan Ingin 'Rujuk' dengan Kemenkeu?

Kenaikan peringkat ekuitas Indonesia oleh JP Morgan dinilai tidak terlepas dari faktor politik. Pasalnya, sebelumnya JP Morgan telah menurunkan peringkat Indonesia yang membuat pemerintah Indonesia berang.

“Artinya ini memberi sinyal bahwa JP Morgan akan memperbaiki hubungan kembali dengan Menteri Keuangan,” ungkap Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira kepada Okezone.

Menurutnya, riset yang telah dikeluarkan oleh JP Morgan menuai beberapa pertanyaan. Pasalnya, riset itu begitu cepat berubah.

“Jadi yang pertama itu pada bulan November memang ada pertanyaan juga kenapa bisa men-downgrade peringkat ya. Apakah ekonomi kita seburuk itu ternyata tidak juga,” kata dia.

Padahal, Bhima mengatakan, ekonomi dunia masih diliputi ketidakpastian. Terlebih setelah terpilihnya Presiden baru AS.

“Kan sampai tanggal 20 nanti kan program-program kerja Trump tidak jelas juga. Tanggal 20 Januari nanti baru inaugurasi terpilihnya Trump sebagai Presiden resminya. Baru nanti bisa jelas,” ungkap dia.

Menurutnya, JP Morgan mau tidak mau harus memperbaiki hubungan dengan Kementerian Keuangan. Hal ini guna membuat JP Morgan kembali menjadi dealer surat utang. “Kan kemarin putus hubungan sebagai dealer yang bantu jual surat utang Indonesia,” tukas dia.