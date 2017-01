\Pembangunan Gedung Pencakar Langit di Indonesia Melesat\

CHICAGO– Gedung-gedung pencakar langit terus menghiasi Jakarta. Pada tahun lalu tercatat lima pembangunan gedung jangkung berhasil diselesaikan. Jumlah ini menempatkan Indonesia pada posisi keempat dunia.

Agresifnya proyek gedung tinggi juga mencerminkan bisnis properti tetap prospektif. Laporan terbaru Dewan Bangunan Tinggi dan Hunian Kota (Council on Tall Building and Urban Habitat/CTBUH) menyebutkan, pencapaian Indonesia mengungguli Filipina, Qatar, Malaysia, Singapura, Thailand, Uni Emirat Arab, dan Australia. RI hanya kalah dari China, Amerika Serikat (AS), dan Korea Selatan.

Secara keseluruhan, terdapat 128 gedung pencakar langit dengan tinggi minimal 200 meter rampung dibangun pada 2016, terbanyak bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. “Sejak tiga tahun terakhir, jumlah gedung tinggi menjamur di seluruh dunia dan mencatat rekor memukau di setiap tahun.

Namun tahun 2016 menjadi tahun pembangunan gedung pencakar langit paling besar di sepanjang sejarah,” demikian bunyi laporan CTBUH.

Menurut lembaga yang bermarkas di Chicago itu, lima gedung pencakar langit di Jakarta yang rampung tahun lalu adalah Gama Tower setinggi 285,5 meter, BTPN Office Tower (233 m), Capital Place Office Tower (215,1 m) , International Finance Center Tower 2 (213,2 m) dan The Tower (213,2 m).

Gama Tower yang difungsikan sebagai perkantoran dan hotel dengan brand The Westin Jakarta itu untuk saat ini tercatat sebagai gedung tertinggi di Indonesia, mengalahkan Wisma 46 (261,9 m). Berdasarkan data CTBUH, pembangunan gedung pencakar langit di Indonesia termasuk progresif.