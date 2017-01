\HOT PROPERTY: Bangun 5 Gedung Jangkung, Indonesia Kalahkan Uni Emirat Arab\

CHICAGO – Gedung-gedung pencakar langit terus menghiasi Jakarta. Pada tahun lalu tercatat lima pembangunan gedung jangkung berhasil diselesaikan. Jumlah ini menempatkan Indonesia pada posisi keempat dunia.

Agresifnya proyek gedung tinggi juga mencerminkan bisnis properti tetap prospektif. Laporan terbaru Dewan Bangunan Tinggi dan Hunian Kota (Council on Tall Building and Urban Habitat/CTBUH) menyebutkan, pencapaian Indonesia mengungguli Filipina, Qatar, Malaysia, Singapura, Thailand, Uni Emirat Arab, dan Australia. RI hanya kalah dari China, Amerika Serikat (AS), dan Korea Selatan.

(Baca Selengkapnya: Pembangunan Gedung Pencakar Langit di Indonesia Melesat)