\Menantikan Arah Kebijakan Trump Setelah Pelantikan\

JAKARTA - Banyak orang memusatkan perhatian pada Amerika Serikat (AS), Jumat 20 Januari siang waktu Washington DC, AS atau Sabtu 21 Januari WIB. Tepat pada waktu itu, Presiden terpilih AS Donald Trump akan dikukuhkan jabatan sebagai orang nomor satu Negeri Paman Sam.

Salah satu perhatian yang dinantikan adalah mengenai kebijakan Donald Trump pasca pelantikan. Pasalnya apa yang akan dilakukan AS nantinya berdampak besar pada dunia, tak terkecuali Indonesia.

Pengamat Ekonomi Raden Pardede menyebut, perekonomian Indonesia tentu harus melihat apa yang dilakukan AS di bawah kepemimpinan Trump. Sebagai pengusaha tentu ada sikapnya yang ingin mendapat keuntungan utamanya bagi AS.

"Minimal 6 bulan setelah pelantikan lah kita baru tahu bagaimana kebijakan Trump. Karena kan kita tahu kalau seorang pengusaha punya ideologi," ujarnya saat dihubungi Okezone.

Menurut proyeksinya, Trump tidak akan menerapkan kebijakan proteksionismenya untuk perekonomian AS. Dirinya (Trump) pasti ingin menyeimbangkan perekonomian AS dengan global.

"Gambaran saya ke depannya Trump pasti lebih pragmatis. Sebagaimana business man, kalau bisnis pasti dia memikirkan bagaimana supaya usaha (perekonomian) tumbuh. Tapi untuk sementara ini kita lihat dulu kebijakannya sepeti apa?" tandasnya.