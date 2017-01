\Mari Belajar dari Suksesnya Perjalanan Karier Bruce Lee\

BRUCE LEE selama ini dikenal sebagai aktor, seniman bela diri, dan pembuat film di era 60-an. Bisa dikatakan, ia merupakan aktor yang membawa Kungfu dikenal oleh dunia luas.

Ternyata perjalanan hidup Bruce Lee sangat menarik untuk disimak. Selain memberi motivasi, banyak pelajaran karier yang bisa kita petik. Berikut ini ulasan selengkapnya.





Ditakdirkan merantau

Bruce Lee lahir di San Fracisco pada 27 November 27 1940. Berdasarkan shio Tiongkok, ia lahir di bawah naungan shio naga yang berarti bertekad kuat dan berkemauan besar. Ayahnya merupakan Tionghoa dari suku Han, sedang ibunya setengah Tiongkok setengah kaukasia. Darah seni Bruce merupakan turunan ayahnya yang berprofesi sebagai penari opera.

Nama aslinya, Lee Jun Fan berarti ‘kembali lagi’ dan merupakan pemberian ibunya. Sang ibu memiliki firasat Bruce akan kembali ke Amerika saat dewasa. Mereka sekeluarga memang pulang ke Hong Kong saat Bruce masih berusia tiga bulan, namun Bruce kembali sendiri ke Amerika saat berusia 18 tahun.





Pernah terlibat perkelahian jalanan

Saat remaja., Bruce banyak terlibat dengan perkelahian antar gang jalanan. Sang ayah yang semakin takut puteranya terlibat dengan gang preman kemudian memutuskan agar Bruce meninggalkan Hong Kong untuk mendapatkan hidup yang lebih aman dan lebih baik di Amerika.

Bruce kemudian meneruskan SMA-nya di Amerika hingga akhirnya mendapatkan gelar sarjana dari University of Washington jurusan drama. Di universitas ini juga lah dia bertemu dengan Linda Emery, mahasiswi keguruan yang kemudian dinikahinya pada tahun 1964.





Pernah jadi pelayan restoran

Demi menghidupi diri sendiri di Amerika, Bruce pekerja sebagai pelayan restoran. Dia juga mencari penghidupan dengan menjadi guru bela diri di tahun 1959. Bruce menyebut apa yang dia ajarkan sebagai Jun Fan Gung Fu yang artinya Kung Fu versi Bruce Lee. Tentu saja saat itu dia sering mendapatkan perlakuan rasis dan diremehkan oleh orang. Di tahun tersebut sebenarnya sudah ada beberapa sekolah bela diri, tapi belum ada yang pengajarnya merupakan keturunan Tionghhoa.

Dimulai dari murid yang sedikit, peminatnya Ju Fan Gung Fu ternyata bertambah makin pesat. Ia bersama James Lee lalu mendirikan studio Kung Fu kedua di Oakland. James pula yang memperkenalkan Brruce pada Ed Paker seorang ahli bela diri Amerika penyelenggara Long Beach International Karate Championships. Di sinilah ia kemudian ditemukan pencari bakat Hollywood.





Membintangi puluhan film dan menjadi bintang Kung Fu paling terkenal

Karena mampu tampil natural di depan kamera, Bruce sudah tampil di 20 fim berbeda sebagai aktor cilik. Ditambah tujuh film saat dewasa dan delapan seri TV. Tapi yang membuatnya menjadi super star adalah perannya di TV seri The Green Hornet yang tayang pada 1966-1967. TV seri ini juga diputar di Hong Kong dan menembus box office.

Tahun 1972, Bruce Lee sudah menjadi bintang film papan atas di Asia. Dia kemudian mendirikan perusahaan perfilman sendiri, Concord Productions. Return of the Dragon adalah film pertamya yang ia rilis sendiri. Meski namanya belum terlalu besar di Amerika, ia nekat memproduksi film Hollywood berjudul Enter The Dragon.

Enter The Dragon memiliki anggaran US$1 juta, namun mendulang untung hingga US$200 juta. Karyanya ini berhasil membuka jalan bagi film-film produksi Asia yang ingin menembus pasar Hollywood. Ia juga membuat trend tersendiri tentang film bertema pahlawan.





Punya beragam jurus andalan

Alasan kenapa Bruce disukai adalah karena dia kreatif dalam membuat gerakan Kung Fu yang menjadi khasnya. Misalnya push up dua jari menggunakan telunjuk dan jempol dengan kaki terbuka selebar bahu. Atau One Inch Punch di mana pukulannya hanya dua inchi di depan dada lawan. (Baca juga: Awas Diare Menyerang di Musim Hujan, Kenali Penyebab Hingga Cara Mengobati)





Kematian yang misterius

Pada 20 Juli 1873, hanya sebulan sebelum premier Enter the Dragon, Bruce Lee ditemukan tewas di Hong Kong. Pemberitaan resmi menyebut penyebab kematiannya adalah edema otak. Namun otopsi mengungkap kematiannya adalah karena salah mengonsumsi obat.

Tidak seperti aktor laga saat ini, Bruce Leetidak pernah memakai aktor pengganti dan pukulan dalam filmnya adalah nyata. Ketika terluka, dia akan terluka sungguhan. Konsumsi obat pereda nyeri otot dan antibiotik konon menjadi penyebab Bruce Lee tewas.

Hidup Bruce Lee memang terbilang singkat, yakni 32 tahun. Namun dalam hidup yang singkat itu Bruce Lee berusaha membuat Kung Fu, kesenian bela diri dari negaranya, dikenal dunia. Perlakuakn rasis, anggapan remeh, sampai harus menjadi pelayan dia lalui. Kini namanya diabadikan di Hollywood Walk of Fame, Avenue of Stars Hong Kong, dan patung setinggi dua meter di Los Angeles.