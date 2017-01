\Jangan Mau Jones, Ini Cara jadi Jomblo Produktif dan Kreatif di 2017\

MASIH JOMBLO di tahun 2017? Ada pepatah, single itu pilihan sedangkan jomblo adalah nasib. Apalagi kalau jomblonya kategori jones alias jomblo ngenes.

Namanya juga jodoh, pasti inginnya mendapat yang terbaik. Daripada meratapi nasib, lebih baik perbaiki diri dan nasib dengan menajdi jomblo produkif dan keatif di tahun 2017. Kreativitas ditambah produktivitas bisa mendatangkan uang.

Ketika kamu mapan secara finansial, kamu bisa permak penampilan meskipun muka tidak ganteng-ganteng amat. Kamu juga bisa membantu lebih banyak orang yang membutuhkan dengan uangmu.

Penampilan keren ditambah bisnis mentereng dan sikap murah hati ibarat magnet bagi jodoh-jodoh untuk berdatangan. Yuk, jadi jomblo produktif dan kreatif di tahun 2017 dengan cara berikut.

Jadi kegalauan sebagai sumber penghasilan

Punya berjuta-juta kata yang tidak terungkapkan? Ingin curhat tapi tidak ingin menumpahkannya di media sosial? Jadikan saja curhatmu sebagai penghasilan. Sudah banyak orang yang sukses dan kaya karena ‘curhat’.

Sebut saja Raditya Dika dengan blog Kambing Jantan yang menceritakan kehidupan perkuliahan sewaktu di Australia dan hubungan jarak jauhnya (LDR) dengan sang pacar. Curhatan Dika di blog tersebut dibukukan dan diangkat ke layar lebar.

Ada juga Aditya, pemilik LINE official account ‘Why So Serious?’. Dia menuangkan curhatannya kepada follower di LINE. Dengan 66 ribu jumlah reader, dia mendapatkan Rp 500 ribu per bulan lewat jasa iklan berbayar.

Kata-kata galau yang bersemayam dalam benakmu juga bisa dijadikan cerpen/puisi yang dikirim ke majalah. Atau dicetak dalam kaos polos seperti yang sering dipromosikan Walikota Bandung Ridwan Kamil di Instagramnya. (Baca juga: Ngobrol Bersama Shantica Warman, Produsen Pakaian Anak yang Sukses Menembus Pasar Premium)





Menjadi freelancer di waktu senggang

Punya bakat menulis atau menggambar? Kenapa tidak menjadi freelancer saja. Kamu bisa mengatur waktu kerjamu sendiri, tidak perlu datang ke kantor, dan pastinya dibayar. Saat ini freelancer desain grafis dan writer semakin banyak dicari.



Buka jasa open trip

Sekarang ini semua orang bisa jadi agen travel dengan membuat open trip. Tidak perlu modal banyak, kamu hanya perlu berbekal pengetahuan destinasi wisata dan bisa menawarkan biaya murah, tripmu pasti banyak diminati.

Dengan traveling bareng, siapa tahu bertemu jodoh. Coba ketik open trip jomblo di Google. Sudah ada beberapa open trip yang syarat resminya belum punya pasangan. Siapa tahu kamu bisa meramaikan dunia open trip ini.





Belajar bahasa asing

Kalau kamu masih duduk di bangku kuliah, gunakan status mahasiswamu untuk belajar sebanyak-banyaknya. Salah satunya adalah mengasah kemampuan bahasa asing. Karena ketika sudah bekerja nanti, waktu luangmu sangat bekerja. Kemampuan berbahasa asing juga bisa membuatmu unggul dalam menghadapi persaingan kerja.





Berikan tebengan

Keberadaan ojek serta taksi online membuka peluang untuk mencari penghasilan tambahan. Namun bagi sebagian orang masih gengsi menyandang label sopir atau driver. Tapi kini ada perusahaan ojek online yang punya fitur nebeng. Kamu bisa memberikan tebengan tanpa harus dipanggil mang ojek. Siapa tahu jodoh dengan orang yang kamu jemput!

“Neng, Abang udah di depan kantor Neng nih.”

Mumpung belum terikat, kejar beasiswa pendidikan ke luar negeri

“Nikah dulu atau S2 dulu ya?” adalah pikiran orang yang galau harus sekolah dulu atau nikah dulu. Nah kamu, boro-boro galau, jodohnya saja belum datang!

Justru karena belum terikat inilah kamu bebas bisa lanjut kuliah tanpa harus takut meninggalkan istri atau suami di tanah air (kalau sekolah di luar negeri). Siapa tahu kamu malah bertemu jodoh saat kuliah. (Baca juga: Ingin Berbisnis Tapi Minim Modal? Ini 9 Sumber Modal Bisnis yang Bisa Kamu Manfaatkan)





Tak perlu takut berkelana ke pelosok nusantara untuk bekerja

Mutasi adalah perintah horror bagi karyawan. Apalagi untuk mereka yang sudah berkeluarga dan tidak bisa membawa keluarga di tempat kerja yang baru. Karena jodohmu belum menunjukkan batang hidungnya, kamu bebas mencari pengalaman kerja di pelosok nusantara. Tidak perlu LDR dan tidak perlu menahan rindu!

Nikmati masa jomblomu dan jadilah jomblo berkualitas di tahun 2017.