\Efek Trump, Ekspor Komoditi Indonesia ke AS Bisa Meningkat\

JAKARTA - Pengusaha memproyeksikan sikap Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump berubah ke arah pragmatis setelah pelantikan Presiden, 20 Januari 2018 waktu AS. Dampaknya membuat pasar ekspor komoditi Indonesia ke AS akan semakin kompetitif.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan Benny Soetrisno menuturkan, Trump memiliki background (latar belakang) pengusaha sebelum dirinya menjadi Presiden AS. Dengan hal itu maka selayaknya pengusaha, Trump akan mencari keuntungan bagi financial AS.

"Beliau (Trump) saya prediksi sikapnya akan sangat pragmatis," tuturnya kepada Okezone.

Sikap ini akan menjadi peluang besar bagi Indonesia, khususnya untuk ekspor komoditi manufaktur ke AS. Di mana para pengusaha dalam negeri bisa meningkatkan ekspor seperti sepatu olah raga, tekstil, elektronik, produk turunan rumput laut, furnitur dan produk turunan karet.

"Perlu komitmen pemerintah melakukan lobi dan berunding secara bilateral. Karena dampaknya (terpilih Trump) semakin mengkompetitifkan ekspor komoditi," tuturnya.