\Gedung Putih adalah Mega Mansion Senilai Rp5,3 Triliun \

NEW YORK - Dalam hitungan beberapa jam lagi, Donald Trump akan dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) ke-45. Dengan demikian, pria 70 tahun ini akan berkantor di White House atau Gedung Putih yang memiliki nilai hampir USD400 juta atau setara Rp5,350 triliun (mengacu kurs Rp13.376 per USD).

Sejak 2009 atau ketika Presiden Barack Obama pertama kali menjabat, nilai Gedung Putih, yang terletak di 1600 Pennsylvania Ave. NW, Washington DC, telah tumbuh 15%. Perusahaan memperkirakan nilai rumah berdasarkan fisik, lingkungan, dan pasar. Relatif, nilai rumah di penjuru AS telah naik 9% dalam delapan tahun terakhir.

"Ini adalah properti yang sangat unik dan paling mahal se-AS," kata Kepala Pemasaran Zillow Jeremy Wacksman, sebagaimana dilansir dari laman New York Post, Sabtu (21/1/2017).

Menurut Travel & Leisure Magazine, Trump saat ini tinggal di sebuah penthouse berhiaskan emas senilai USD100 juta atau Rp1,338 triliun di kota New York. Sebelum Trump terpilih jadi Presiden AS, dia tidak berencana merenovasi banyak hal terhadap tempat tinggal barunya. Jika pun ada, paling hanya sedikit saja di beberapa ruangan tertentu. Beberapa ruangan yang lebih memiliki nilai sejarah tidak akan diubah sama sekali.

Sekali pun Trump melakukan renovasi pada Gedung Putih, kata Wacksman, nilainya tidak akan banyak berubah. Padahal jika renovasi dilakukan pada rumah pada umumnya, nilai properti pun akan berubah. Namun, Gedung Putih kemungkinan besar akan tidak akan terpengaruh.

Di AS, harga rumah meningkat, karena pasokan menipis, peningkatan ekonomi dan tingginya permintaan untuk rumah. Properti yang disita juga anjlok, karena ekonomi menurun dari Resesi Besar dan pemberi pinjaman mengharapkan lebih dari peminjam.