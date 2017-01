\Bujet Mengecat Rumah Rawan Bengkak, Begini Cara Kendalikannya\

JAKARTA – Mengecat adalah salah bentuk perawatan fasad rumah yang perlu dilakukan secara rutin dalam kurun waktu tertentu. Namun, para pemilik rumah kerap mengulur waktu dan membiarkan fasad menjadi kusam dan terkelupas karena cuaca.

Hal itu tidak mengherankan. Pasalnya, bujet mengecat rumah memang besar dan riskan membengkak lantaran kebutuhan teknis yang tak terelakkan. Sebagai contoh, warna cat berbeda dari apa yang tarpampang di katalog menjadi persoalan yang kerap terjadi. Sementara pemilik rumah sudah membeli cat dalam jumlah besar.

Kesalahan dalam memilih perpaduan cat juga kerap terjadi. Kesalahan memadukan warna bisa merusak estetika perpaduan, baik eksterior maupun interior. Belum lagi ketika dicat, lapisan dinding bisa menggembung karena larutan kimia pada cat bereaksi dengan cat pelapis dinding. Alhasil, perlu kembali membeli cat sesuai harapan dan menambah jam kerja jasa pengecatan.

Guna menghindari kendala teknis tersebut, ada beberapa tips agar biaya mengecat rumah bisa terkendali, seperti diuraikan pakar warna Diana Hathaway Timmons dalam artikelnya 'Easy Tips for Saving Money at The Paint Store'.

1. Awali dengan perencanaan.

Tentukan bujet biaya yang Anda miliki. Tentukan apakah Anda akan mengecat sendiri atau melibatkan jasa pengecat. Mengenai materi cat, bandingkan terlebih dahulu kualitas dan harga cat pada merek yang berbeda dan toko yang berbeda. Jangan lupa, mengecat juga membutuhkan rol, wadah cat, dan tangga.

2. Lakukan survei biaya jasa pengecat.

Jika Anda memilih menggunakan jasa pengecat, perhitungkan berapa durasi waktu yang akan Anda gunakan. Perhitungkan nilai pembayaran, tidak atau termasuk makan siang dan snack untuk tukang cat. Jika tidak termasuk, berarti Anda harus mengeluarkan bujet ekstra.

3. Hitung luas fasad.

Hitunglah luas permukaan fasad yang akan dicat. Sesuaikan dengan jumlah pembelian kebutuhan cat.

4. Fokus saat memilih warna.

Diskusikan dengan penjual cat mengenai kombinasi warna, jika Anda memiliki kriterian warna tertentu. Pastikan pemilihan warna tidak meleset. Sebab warna dipengaruhi oleh lokasi ruangan, paparan sinar matahari, efek pencahayaan, dan posisi jendela. (rzk)