\Pacu Perekonomian, RI Butuh Lebih dari Instrumen Moneter\

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) telah melakukan reformulasi kebijakan moneter pada tahun lalu. Suku bunga acuan BI pun tak lagi menggunakan BI Rate, melainkan 7 Day Repo Rate bertenor 7 hari.

Hanya saja, instrumen moneter pada tahun lalu belum terbukti efektif untuk menurunkan suku bunga kredit perbankan. Perbankan pun masih enggan untuk menurunkan suku bunga kredit meskipun BI telah berulang kali menurunkan suku bunga acuannya.

Menurut Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira, instrumen moneter seperti penurunan 7 Day Repo Rate kini tak lagi begitu berpengaruh pada ekonomi domestik. Untuk itu, butuh pendorong lainnya dari sisi fiskal agar ekonomi Indonesia dapat tetap tumbuh stabil.

"Susah sekarang, kalau sekarang mengandalkan instrumen moneter terus repot juga karena buktinya tahun kemarin mengandalkan instrumen moneter siku bunga kredit cuma turun 67 basis points," tuturnya kepada Okezone.

BI pun diprediksi akan tetap menahan suku bunga acuannya. Menurut Bhima, BI pada tahun ini lebih memfokuskan kebijakan untuk menjaga nilai tukar agar dapat berdampak langsung pada ekonomi makro Indonesia.

"Jadi sekarang BI hanya menjaga stabilitas nilai tukar saja biar cadangan devisanya enggak berkurang," tutupnya.