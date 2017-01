\TERPOPULER: Menanti Kebijakan Trump, Penentu Ekonomi Dunia\

JAKARTA - Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menuturkan, kenaikan suku bunga the Fed ini akan turut berdampak pada keputusan BI dalam menjaga stabilitas moneter. Hal ini pun juga sangat ditentukan oleh keadaan inflasi dan tenaga kerja di Indonesia.

"Jadi memang selama ini kestabilan ini kelihatannya dominannya Fed Rate yang naiknya 3 kali ini sampai Juni dan akhir tahun, kita lihatlah kenaikan inflasi tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi Amerika gimana," tuturnya kepada Okezone.

Kebijakan ekonomi dari Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih pun akan menjadi salah satu penentu keadaan ekonomi dunia, termasuk di antaranya adalah Indonesia. Pasar pun masih menunggu kepastian kebijakan dari Trump, termasuk dalam hal ini pemerintahan pada berbagai negara.

