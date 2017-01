\TERPOPULER: Investor Wall Street Sambut Baik Pelantikan Donald Trump\

JAKARTA - Para pelaku pasar seakan menyambut baik pelantikan Donald Trump menjadi Presiden AS. Ini merupakan pertama kalinya dalam lebih dari 50 tahun yang seorang presiden baru disambut baik oleh pasar di hari pertamanya menjabat.

Dalam sambutannya, Trump mengatakan kebijakan AS akan fokus pada penduduk AS dan mempekerjakan masyarakat AS. Pernyataan itu memang selalu dia ucapkan sejak masa kampanye.

Beberapa investor mengatakan komentarnya diperkuat kekhawatiran tentang kebijakan perdagangan proteksionisnya. Indeks pun mengambil keuntungan dalam pidatonya dan berakhir dengan penguatan.

