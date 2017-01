\Harga Minyak Menguat Jelang Pertemuan Para Produsen\

NEW YORK - Harga minyak melonjak pada Jumat waktu setempat atau Sabtu WIB (21/1/2017), karena pasar mengharapkan bahwa pertemuan para produsen minyak dunia di akhir pekan akan memperkenalkan mekanisme kepatuhan pemotongan produksi.

Anggota-anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan beberapa produsen di luar OPEC, termasuk Rusia, akan bertemu akhir pekan ini di Wina untuk memastikan bahwa produsen minyak melaksanakan kesepakatan pemotongan produksi mereka yang dicapai tahun lalu.

Menteri Energi Arab Saudi mengatakan bahwa 1,5 juta barel per hari sudah dibawa keluar dari pasar bulan ini, menurut laporan media.

Namun, meningkatnya jumlah rig minyak AS telah mengurangi beberapa keuntungan. Rig yang diklasifikasikan sebagai pengeboran minyak naik 29 rig menjadi 551 rig pada pekan yang berakhir 20 Januari, perusahaan jasa ladang minyak Baker Hughes mengatakan dalam laporan mingguannya, Jumat.

Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Februari menguat USD1,05 dan menetap di USD52,42 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan global, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Maret, naik USD1,33 menjadi ditutup pada USD55,49 per barel di London ICE Futures Exchange.