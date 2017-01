\AS Angkat Kaki, Indonesia Tak Perlu Gabung TPP\

JAKARTA - Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk keluar dari pakta perjanjian perdagangan bebas Trans Pasific Partnership (TPP). Keputusan ini diambil oleh Presiden AS Trump dengan tujuan melindungi tenaga kerja yang dimiliki AS.

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi menilai Indonesia baiknya mengurungkan rencana bergabung dalam TPP. Mengingat dengan hengkangnya AS dari TPP tidak akan berdampak banyak pada ekonomi Indonesia.

"Saya kira, (Indonesia) tidak perlu sekali (masuk TPP). AS tidak masuk TPP, sudah tidak ada gunanya lagi," papar Sofjan di Graha CIMB, Senin (23/1/2017).

Menurutnya, sikap proteksionisme Presiden baru AS akan berdampak pada perdagangan dalam negeri. Dia mengaku khawatir, akan ada efek tidak langsung yang diberikan, dari implementasi kebijakan tersebut.

"Kalau mereka sasar China, mereka (China) itu trading partner kita yang pertama. Kalau terganggu, ekspor kita ke China pasti akan terganggu," imbuhnya.

Meski begitu, dirinya meyakini proteksionisme Trump tidak berdampak signifan. Mengingat Indonesia masih bisa memanfaatkan perjanjian maupun hubungan bilateral lain yang bisa dimanfaatkan.

"Masih ada RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), dan bilateral lain kita bisa kerja sama. Juga masih ada APEC dan lain-lain," tukasnya.