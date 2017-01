\Harga Emas Antam Naik Rp2 Ribu \

JAKARTA - Harga emas produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) 1 gram hari ini naik Rp2.000 menjadi Rp603.000 dibanding akhir pekan kemarin.

Melansir Logammulia, Senin (23/1/2017), untuk harga buy back pun naik dan dibanderol dengan harga Rp520.000 per gram.

Emas ukuran 2 gram diperdagangkan dengan harga sebesar Rp1.166.000 per bar, 2,5 gram dibanderol Rp1.447.500 per bar dan 3 gram Rp1.731.000 per bar.

Selanjutnya, harga emas ukuran 4 gram dibanderol Rp2.296.000 per bar dan 5 gram dibanderol Rp2.870.000. Lalu ukuran 10 gram Rp5.665.000, namun sudah habis terjual. Kemudian emas ukuran 25 gram Rp14.025.000 per bar.

Untuk emas 50 gram dijual Rp27.900.000, emas 100 gram Rp55.625.000, emas ukuran 250 gram dihargai Rp138.675.000 dan 500 gram Rp276.975.000.

Sementara untuk emas seri batik 10 gram dihargai Rp6.115.000 per bar dan ukuran 20 gram seharga Rp11.810.000 per bar. Namun, ukuran 10 gram sudah habis terjual.