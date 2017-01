\Asia Stagnan, Pasar Saham Jepang Turun 1,3% \

TOKYO - Pasar saham Asia dibuka bergerak defensif dan bergerak mendatar. Sementara pasar saham Jepang mengalami penurunan yang cukup dalam.

Indeks Nikkei Jepang turun 1,3%, sementara pasar saham Korea Selatan dan Australia turun 0,3%. Sementara untuk indeks MSCI dari pasar saham Asia Pasifik di luar Jepang bergerak datar.

Pelemahan pasar saham Asia tidak lepas dari lonjakan dolar Amerika Serikat (AS) sejak tahun lalu karena adanya harapan akan janji Presiden Terpilih Donald Trump untuk memotong pajak dan belanja infrastruktur.

Namun, pada awal perdagangan hari ini, dolar AS jatuh 0,7% terhadap yen ke USD113,86 per yen Jepang. Meski demikian, dolar AS merayap menuju tujuh mingguan rendah dari USD112,57 per USD.

Sementara untuk Euro naik 0,1% menjadi USD1,07, level tertinggi sejak 8 Desember. Dan obligasi 10-tahun turun menjadi 2,44%, setelah sempat menguat ke 2,513%.