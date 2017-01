\Wall Street Dibuka Melemah Hadapi Sentimen\

NEW YORK - Saham AS dibuka lebih rendah karena investor di seluruh dunia mencari aset safe haven seperti emas dan treasuri AS. Hal ini dalam menanggapi sentimen.

Wall Street mencapai serangkaian rekor tertinggi setelah pemilu Trump pada November karena investor mengharapkan dorongan perekonomian dari pajak dan reformasi peraturan dan belanja infrastruktur yang lebih tinggi. Namun, kembali koreksi hari ini.

Dow turun 19 poin, atau 0,1%, dengan 22.048 kontrak berpindah tangan. S & P 500 turun 4,25 poin, atau 0,19% dengan 131.108 kontrak diperdagangkan.

Nasdaq 100 turun 9,5 poin atau 0,19% pada volume 22.418 kontrak.

Trump telah menjelaskan akan berencana untuk mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin dari Kanada dan Meksiko untuk melakukan negosiasi ulang American Free Trade Agreement Utara (NAFTA) dan bermaksud untuk menarik diri dari perdagangan pakta 12 negara dari Trans-Pacific Partnership.

Dolar DXY mencapai enam-minggu terendah pada hari Senin, sementara harga safe haven emas naik.

Wall Street berakhir lebih tinggi, yang pertama dalam lebih dari 50 tahun di bawah presiden baru, dibantu oleh sariawan dari pendapatan perusahaan kuartalan yang kuat.

Hampir 65 persen dari S & P 500 perusahaan yang telah melaporkan pendapatan sejauh ini telah mengalahkan ekspektasi analis, menurut Thomson Reuters I / B / E / S.

Komponen Dow McDonald (MCD.N) tergelincir 0,4 persen pada $ 121,80 premarket bahkan setelah rantai makanan cepat saji mengatakan penjualan sebanding di restoran AS turun kurang dari yang diharapkan.

Halliburton (HAL.N) turun 0,6% setelah penyedia No 2 jasa ladang minyak dunia melaporkan kerugian lebih besar pada kuartal terakhir.

Qualcomm (QCOM.O) turun 4,1% menjadi USD60,33 setelah Apple (AAPL.O) mengajukan gugatan USD1 miliar terhadap pemasok chip pada hari Jumat.

Perrigo (PRGO.N) adalah off 1,9 persen pada USD73,65 setelah Jefferies menurunkan target harga.