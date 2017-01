\Bertemu Para CEO, Trump Janji Pangkas Pajak\

WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat langkah besar pada awal pemerintahannya.

Seusai bertemu dengan sejumlah pimpinan puncak perusahaan, Trump menjanjikan bakal memangkas pajak besar-besaran dan mengurangi regulasi hingga 75%. Kepada 12 CEO yang berkumpul di Gedung Putih, dia juga mengatakan bakal memberlakukan pajak perbatasan untuk barang-barang yang diimpor oleh perusahaan yang memindahkan pekerjaan ke luar AS. “Apa yang sedang kami lakukan ialah memangkas pajakpajak secara masif untuk kelas menengah dan perusahaan. Itu hal yang paling besar dan mengejutkan saya. Faktanya kami sedang memangkas regulasi secara masif pula,” ungkap Trump seperti dikutip kantor berita AFP kemarin.

Para bos perusahaan yang bertemu Trump antara lain CEO Ford Mark Fields, CEO Lockheed Martin Marillyn Hewson, CEO Johnson&Johnson Alex Gorsky, CEO Dell Michael Dell, CEO SpaceX Elon Musk, Chairman & CEO Whirlpool Corp Jeff Fettig, dan CEO Under Armour Kevin Plank. Sebelumnya Trump menggelar makan siang bersama para pemimpin bisnis yang dia sebut sebagai panel penasihat untuk manufaktur, dipimpin CEO Dow Chemical Co Andrew Liveris.

Pejabat pemerintah AS menjelaskan, Trump akan menandatangani perintah eksekutif mengenai perdagangan dan isu perburuhan. Bursa saham AS kemarin sempat melemah setelah Trump menjelaskan rencananya kepada para CEO. Para investor tampaknya meminta kejelasan tentang bagaimana rencana Trump akan dilaksanakan mengenai agenda pajak, reformasi regulasi, dan belanja infrastruktur yang lebih besar untuk mendorong perekonomian.

Negosiasi Ulang NAFTA

Trump sebelumnya menjelaskan rencana menggelar perundingan dengan pemimpin Kanada dan Meksiko untuk menegosiasikan ulang Kesepakatan Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA).

Trump menjadwalkan bertemu dengan Presiden Meksiko Enrique Pena Nieto pada 31 Januari mendatang. Tidak diketahui kapan Trump akan bertemu dengan PM Kanada Justin Trudeau. Namun mereka diperkirakan bertemu sesegera mungkin. Para ahli menilai perundingan tersebut akan berlangsung alot dan memerlukan waktu bertahun- tahun. Sejauh ini Trudeau tidak berkomentar mengenai negosiasi ulang NAFTA.

Namun kemarin dia memulai pertemuan dengan dewan kabinet untuk membahas strategi pendekatan terhadap pemerintah baru AS, terutama dalam isu NAFTA. Diplomat Kanada mengatakan, tim Trump hanya terlihat prihatin dengan defisit besar terhadap Meksiko. “Pemerintah AS tidak mengatakan apa pun secara spesifik mengenai permasalahan nyata yang mereka hadapi dengan Kanada,” kata Duta Besar (Dubes) Kanada untuk Washington, AS, David MacNaughton.

Pernyataan MacNaughton menegaskan bahwa negosiasi ulang bersama Kanada tidak akan berpengaruh besarterhadapAS. Saat masih berkampanye, Trump pernah mengejutkan jagat politik AS karena mengunjungi Meksiko. Di sana dia bertemu dengan Pena Nieto dan mendiskusikan berbagai hal, termasuk pembangunan dinding tembok di zona perbatasan. Hasil tersebut menunjukkan kapabilitas Trump dalam menangani berbagai isu di panggung internasional.

Trump memuji Pena Nieto karena sukses menjaga Meksiko meski ditantang skandal korupsi dan peningkatan inflasi. “Presiden Meksiko benar-benar sangat hebat. Saya pikir kami akan memperoleh hasil yang sangat baik untuk Meksiko, untuk Amerika Serikat, dan untuk semua pihak yang terlibat. Ini sangat penting,” katanya. Trump pernah mengatakan, NAFTA merupakan kesepakatan perdagangan terburuk yang pernah ditandatangani AS. Dia berjanji akan melakukan negosiasi ulang atau mencabutnya dari program perdagangan internasional AS. Setiap pihak berhak keluar dari NAFTA dengan hanya mengirimkan surat pengunduran diri.