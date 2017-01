\Menkeu era SBY Sebut BI Tak Punya Ruang Turunkan Suku Bunga\

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) diprediksi tidak bisa menurunkan suku bunga acuan BI 7-day Reverse Repo Rate tahun ini. Sebab, BI perlu mengantisipasi kenaikan suku bunga AS (Fed Rate) di 2017.

Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menilai ruang BI untuk menurunkan suku bunganya sangat ketat. Bahkan dia memproyeksi BI bisa menaikkan 7 day repo rate tahun ini.

"Dengan The Fed menaikkan bunga, maka BI gak punya ruang untuk menaikkan suku bunganya, kalau The Fed terus menaikkan suku bunganya, bukan tidak mungkin bagi pak Agus Marto (Gubernur BI) untuk naikkan suku bunganya 25 bps," ujar Chatib di Graha CIMB, Selasa (23/1/2017).

Dia juga menilai ketidakpastian global masih cukup tinggi. Terlebih AS baru saja mengganti Presidennya yang arah kebijakannya belum bisa diprediksi.

"Saya tadinya percaya 6-9 bulan setelah dipilih akan jadi presiden normal di manapun apa yang terjadi di kampanye enggak akan terjadi di realitanya, saya kaget waktu inagurasinya masih seperti kampanye, AS first. AS menjadi korban dari negara asing. pesannya jadi clear proteksionist. politisi pada akhirnya rasional," tukasnya.

Sekadar Informasi, pada FOMC meeting terakhir, The Fed memberikan sinyal untuk menaikkan suku bunganya dari sebelumnya dua kali menjadi tiga kali di 2017 ini. Bahkan, pada Desember 2016 lalu The Fed juga sudah menaikkan suku bunganya sebesar 25 basis points (bps).