\Fed Naikkan Bunga, Rupiah Bisa Tembus Rp14.000\

JAKARTA - Bank Sentral Amerika Serikat (AS) The Fed dipastikan bakal menaikkan suku bunga acuannya tahun ini. Pada FOMC meeting terakhir, The Fed memberikan sinyal untuk menaikkan suku bunganya dari sebelumnya dua kali menjadi tiga kali di 2017 ini.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani menduga, Fed akan menaikkan suku bunga hingga lima kali. Dengan kenaikan antara 75 sampai 150 bps.

"Kita prediksi Fed naik 3-5 kali, dengan kenaikan masing-masing 0,25%, bisa kenaikan antara 75-150 basis poin pada 2017," kata dia di Graha CIMB, Selasa (24/1/2017).

Dia menyebut kenaikan suku bunga AS akan memberikan sejumlh dampak kepada ekonomi RI. Salah satunya adalah nilai tukar rupiah bisa menembus level Rp14.000 per USD.

"Dampaknya duit akan kembali ke AS dan Perusahaan di AS akan diberikan pinalti apabila membangun perusahaan di luar dr as. Pinalti dlm bentuk pajak. Dampaknya ke Indonesia, begitu dana balik, akan terjadi penguatan USD, kemungkinan besar rupiah melemah, kalau bicara dgn orang luar, mereka tidak heran kalau USD ke rupiah sampai di level Rp14.000," tukasnya.