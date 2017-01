\Pasar Saham Asia Ambil Keuntungan dari Melemahnya Dolar AS \

SYDNEY - Pasar saham Asia menguat, lantaran terjadinya pelemahan dolar Amerika Serikat (AS). Pasalnya, Presiden AS Donald Trump mengatakan dolar AS yang terlalu kuat akan membuat para eksportir Amerika mengalami kesulitan.

Melemahnya dolar AS ini disambut baik oleh aset safe haven seperti US Treasuries dan yen Jepang. Namun, ekuitas mengalami pergerakan yang mixed.

Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang naik 0,1%, namun pasar saham Jepang Nikkei 225 tergelincir 0,3%.

Sentimen pendukung terjadi setelah calon Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan bahwa dia akan bekerja untuk memerangi manipulasi mata uang. Mnuchin mengatakan, jika dollar AS terlalu kuat maka bisa menjadi sentimen negatif dalam jangka pendek.

Indeks dolar turun 0,1% ke 100,04, sementara euro melompat hingga USD1,07. Sebuah level yang terakhir terlihat pada awal Desember tahun lalu. Sedangkan poundsterling mencapai tingkat tertinggi enam mingguan di USD1,25 per USD.

Pasar saham AS, Wall Street, kehilangan sedikit keuntungan mereka, dengan indeks Dow Jones turun 0,14%, sedangkan S & P 500 kehilangan 0,27% dan Nasdaq jatuh 0,04%.