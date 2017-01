Rupiah Rp13.322, Makin Perkasa Lawan Dolar AS

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terus menunjukkan keperkasaannya melawan dolar Amerika Serikat (AS). Tercatat, Rupiah bergerak menguat menguat ke level Rp13.322 per USD. Bahkan, Rupiah sempat menyentuh level Rp13.200-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Jakarta, Selasa (24/1/2017), Rupiah menguat 47 poin atau 0,35% ke level Rp13.322 per USD. Adapun Rupiah bergerak dalam kisaran Rp13.290 per USD hingga Rp13.353 per USD.

Sementara di yahoofinance, Rupiah menguat 25 poin atau 0,19% ke level Rp13.330 per USD dengan pergerakan di kisaran Rp13.259 per USD hingga Rp13.355 per USD.

Dalam kurs tengah Bank Indonesia (BI), Rupiah menguat ke level Rp13.300 per USD dengan kurs jual di level Rp13.397 per USD dan kurs beli Rp13.263 per USD.