\Punya Rumah Banyak, Bikin Bangga dan Investasi Masa Depan\

JAKARTA – Untuk sukses memiliki banyak properti memang harus punya cara pandang yang out of the box. Pola pikir dan mental pun tidak boleh seperti sebagian orang yang kebanyakan merasa memiliki satu rumah saja, sudah lebih dari cukup.

Padahal, mempunyai rumah lebih dari satu bukan hanya bisa dijadikan sebuah kebanggan tersendiri, melainkan juga ajang investasi masa depan. Tentunya bisa diwarisi kepada anak cucu kelak, agar menjadi bekal mereka saat berumah tangga.

Apalagi harga tanah dan bangunan (rumah) tiap tahunnya kerap mengalami kenaikan signifikan. Bukti nyata, dari analisis harga yang ada review properti Rumah.com, harga rumah terutama di Jakarta setidaknya naik 10%-15% per tahun.

Bayangkan, apabila harga rumahnya tahun ini masih dibandrol Rp1 Miliar, maka di lima tahun mendatang harga rumah kemungkinan sudah terkoreksi menjadi Rp1,5 Miliar hingga nyaris menyentuh angka Rp2 Miliar.

Dinukil dari buku “Jangan Salah Memilih KPR” ciptaan Slamet Ristanto, ternyata punya banyak rumah baru juga punya segelintir keuntungan, di antaranya:

Mudah membaginya

Pembagian aset/harta waris berupa rumah kerap menimbulkan polemik dalam kasus rumah peninggalan orang tua hanya ada satu. Lain halnya jika Anda memiliki jumlah rumah (atau minimal tanah) yang sesuai dengan jumlah anak Anda.

Menghindari kecemburuan

Poin kedua ini masih terkait dengan poin pertama. Karena masing-masing anak sudah mendapat bagiannya, maka kecemburuan berikut polemik pasti bisa disingkirkan.

Pembagian harga rumahnya yang beda tipis karena faktor lokasi tentu bukan masalah besar. Bahkan terkadang anak lelaki mendapat ‘jatah’ yang lebih besar, sebab ia merupakan tulang punggung keluarga dengan tanggung jawab yang lebih besar.

Tidak menumpang

Karena sudah menikah, menempati rumah sendiri yang terpisah dari orang tua merupakan langkah bagus sebab anak perlu proses mengembangkan diri.

Terlebih dengan menempati rumah sendiri, hilanglah stigma ‘numpang di pondok mertua indah’. Oleh karena itu, lebih baik rumah terpisah agar hubungan bisa lebih harmonis.

Lantas, bagaimana cara mendapatkan banyak rumah?

Semua itu tergantung niat dan tekad bulat setiap orang untuk mewujudkannya. Sama halnya seperti saat Anda ingin membangun rumah, maka dengan susah payah pikiran dan tindakan akan tertuju pada “bagaimana membeli semen, pasir, bata, besi, kayu, dan bahan bangunan lainnya”.

Menurut pengalaman para investor sukses, rupanya kunci memiliki banyak rumah terletak pada memanfaatkan momen masa muda yang digunakan untuk giat menginvestasikan uang.

Jadi, ketika ada uang tunai dan kebetulan ada orang yang ingin menjual tanahnya dalam waktu cepat, mereka tak menyia-nyiakan kesempatan emas itu. Alhasil, dengan harga lebih rendah dari pasaran, mereka sudah berpeluang menjadi seorang investor ulung.