\Kemenkeu Percepat Penerbitan Obligasi Global\

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempercepat penerbitan surat utang atau obligasi pemerintah berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) atau global untuk mengantisipasi volatilitas pasar keuangan global.

Direktur Strategi dan Portofolio Utang Kemenkeu Scenaider Siahaan berharap, seluruh obligasi berdenominasi valuta asing bisa diterbitkan pada paruh pertama tahun ini. Rencananya, Kemenkeu akan menerbitkan obligasi syariah atau sukuk global sekitar Maret 2017.

“Sukuk lagi persiapan. Persiapan dokumentasi dan persiapan underwriter ,” kata Scenaider di Jakarta kemarin. Dia mengatakan, persiapan penerbitan sukuk global membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Nilai sukuk global yang akan diterbitkan, tidak akan berbeda jauh dengan tahun lalu yang mencapai USD2,5 miliar.

Sebelumnya, pada akhir tahun 2016, Kemenkeu menerapkan kebijakan prefunding atau menarik utang sebelum tahun berjalan. Utang yang ditujukan untuk membiayai belanja pada awal tahun ini mencapai USD3,5 miliar dalam bentuk obligasi berdenominasi USD atau global. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017, pemerintah menargetkan pembiayaan gross sebanyak Rp597 triliun untuk menutupi defisit anggaran yang mencapai 2,41% terhadap produk domestik bruto. Dari angka itu, 25% di antaranya ditargetkan berasal dari obligasi valas.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira masih melihat pertumbuhan ekonomi AS akan naik dalam jangka panjang meskipun mata uang USD melemah pascapelantikan Trump.

Kondisi ini akan membuat bank sentral AS, The Fed menaikkan suku bunga acuan Fed Fund Rate (FFR). Kenaikan suku bunga FFR dinilainya membuat imbal hasil (yield ) surat utang AS naik. Kondisi tersebut akan mendorong investor untuk membeli surat utang AS di samping memburu dolar AS. Bhima menyebut, yield obligasi global yang dirilis pemerintah berpotensi naik karena risiko di negara berkembang naik.