\Daftar Target Inflasi hingga 2021\

JAKARTA - Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menyepakati sasaran inflasi 2019, 2020 dan 2021. Pada 2019, inflasi ditargetkan berada di kisaran 2,5% sampai 4,5% atau 3,5% plus minus 1%.

Sementara pada 2020 inflasi diharapkan 2% sampai 4% atau 3% plus minus 1% dan 2021 inflasi berada di kisaran 3% plus minus 1%. Target inflasi tersebut memang lebih rendah dibandingkan tahun ini yang dipatok 4% plus minus 1%.

Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo mengatakan, sasaran inflasi yang lebih rendah tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan prospek dan daya saing perekonomian.

"Penetapan sasaran inflasi tersebut juga bertujuan untuk terus mengarahkan ekspektasi inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil," kata dia di Gedung BI, Rabu (25/1/2017).

Menurutnya, BI dan pemerintah akan terus berkoordinasi dalam menjaga inflasi. terlebih sudah ada enam langkah yang ditetapkan dalam menjaga inflasi tahun ini dalam pertemuan tingkat tinggi yang dihadiri pimpinan lembaga dan kementerian yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi (TPI) dan Kelompok Kerja Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Pokjanas TPID).

"Pemerintah dan Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi, terutama dalam hal penentuan besaran dan timing kebijakan energi, pengendalian dampak lanjutan (second round effect), dan penguatan kebijakan pangan untuk menekan inflasi Volatile Food menjadi di kisaran 4%-5%," tukasnya.