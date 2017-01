\Amerika Hengkang dari TPP, Apa Pandangan Bank Indonesia?\

JAKARTA - Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk keluar dari pakta perjanjian perdagangan bebas Trans Pasific Partnership (TPP). Keputusan ini lantaran Presiden AS Trump yang ingin memproteksi AS dari perdagangan global.

Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI) Juda Agung menilai keputusan tersebut masih belum jelas. Menurutnya pasar global masih menunggu kebijakan yang akan diterapkan Trump.

"Kebijakannya seperti apa market masih menunggu konkretnya akan seperti apa. Karena tentu saja, misalnya fiskal itu juga punya batasan-batasan, batasan defisit, batasan persentase utang dari publik. Kemudian juga dari sisi perdagangan tentu saja ini akan menjadi backlash (reaksi) bagi pertumbuhan ekonomi Amerika," ujarnya di kantor BI, Rabu (25/1/2017).

Dirinya mengakui ada sejumlah dampak yang bisa ditimbulkan bila AS menutup diri dari perdagangan internasional. Hal ini juga menjadi salah satu perhatian BI.

"Kalau semua melakukan hal yang sama, AS melakukan proteksionis, Eropa melakukan hal yang sama, tentu ini akan berdampak pada volume perdagangan. Dulu katakan misalnya membuat produk bisa melalui supply chain perdagangan menjadi meningkat, dengan hal seperti ini, AS First misalnya, labournya dari dia, penggunaan bahan bakunya dari dia, tentu saja ini perdagangan akan turun. Ini yang mestinya menjadi perhatian kita bersama," tegasnya.

Menurutnya, Indonesia harus meningkatkan perdagangan di kawasan Asia kalau sikap proteksionis diterapkan. "Mestinya ke depan (meningkatkan) perdagangan intraregional. Kalau AS melakukan proteksionis yang cukup ketat, artinya di regional Asia ini mestinya perlu ditingkatkan perdagangan intraregional. Ini yang menjadi agenda kita ke depan," cetusnya.