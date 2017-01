\Adaro Financial Close Proyek PLTU di Kalsel \

JAKARTA - PT Adaro Energy Tbk (ADRO) melalui anak usahanya, PT Tanjung Power Indonesia (TPI), telah mencapai kesepakatan pembiayaan (Financial Close) untuk proyek pembangkit listrik bertenaga uap batubara 2x100 megawatt (MW) di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Presiden Direktur Adaro Energy, Garibaldi Thohir dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin mengatakan, Tanjung Power merupakan perusahaan yang dibentuk oleh konsorsium PT Adaro Power (AP) dan PT East-West Power Indonesia (EWPI).

Dia menyatakan, Financial Close TPI ini merupakan pencapaian penting setelah sebelumnya mencapai Financial Close untuk PT Bhimasena Power Indonesia (BPI).”Saat ini kami fokus untuk menjalankan proyek ini sesuai dengan yang direncanakan untuk meningkatkan akses terhadap listrik serta mendukung pertumbuhan Indonesia,” ujarnya.

Total investasi untuk proyek ini sekitar USD545 juta atau setara Rp7,2 triliun (asumsi kurs Rp13.300 per dolar AS dan Tanjung Power telah menyelesaikan dan mendapat komitmen pembiayaan sekitar USD422 juta.

Jumlah itu termasuk fasilitas kontinjensi sebesar USD13 juta dari enam bank komersial, yaitu Korea Development Bank, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., DBS Bank Ltd., Mizuho Bank, Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, dan The Hong Kong Shanghai Banking Corporation Limited.

Pembiayaan pada proyek ini dilakukan melalui skema project finance, di mana Korea Trade Insurance Corporation (K-Sure) memberikan jaminan komprehensif sebesar kurang lebih USD400 juta.

Proyek ini akan menjual listrik ke PLN di bawah Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPTL) yang berlaku untuk jangka waktu 25 tahun dari dan setelah Commercial Operation Date (COD). PPTL antara Tanjung Power dan PLN telah ditandatangani pada tanggal 15 Oktober 2014. Pasokan batubara akan disediakan oleh PT Adaro Indonesia.

Tanjung Power telah memulai tahapan konstruksi sejak Juni 2016, enam bulan sebelum tercapainya Financing Close, dengan menggunakan dana dari para sponsor yang memperlihatkan bukti nyata komitmen Adaro mendukung Pemerintah Republik Indonesia dan PLN di dalam menyukseskan program 35 ribu MW.

Tahap konstruksi ini berjalan dengan baik, di mana kedua unit diperkirakan mencapai COD di semester pertama tahun 2019. Adaro Power, sebagai sponsor dalam konsorsium Tanjung Power, telah menandatangani perjanjian jaminan sponsor dengan para kreditur yang telah disebutkan sebelumnya di mana perusahaan setuju untuk mendukung (terkait dengan investasi modal di Tanjung Power) proyek ini melalui investasi pinjaman atau ekuitas yang sesuai dengan porsi kepemilikan Adaro Power di Tanjung Power.

Untuk menjamin aktivitas bisnis utamanya, Adaro Energy menjamin dukungan yang akan diberikan oleh Adaro Power. Adaro Energy juga memberikan jaminan sesuai dengan porsi kepemilikan tidak langsung di TPI dengan total kewajiban kontinjensi sekitar USD88 juta.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan, memberikan jaminan Pemerintah untuk proyek ini dalam bentuk Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU), di mana Pemerintah menjamin kemampuan PLN untuk melakukan pembayaran kepada TPI sesuai ketentuan yang diatur di dalam PPTL.