\ Rupiah Rp13.361, Terpental di Akhir Perdagangan\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah tak mampu melanjutkan keperkasaannya melawan dolar Amerika Serikat (AS). Tercatat, Rupiah bergerak melemah pada penutupan perdagangan sore ini dan terpental ke level Rp13.361 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Jakarta, Rabu (25/1/2017), Rupiah melemah 39 poin atau 0,29% ke level Rp13.361 per USD. Adapun Rupiah bergerak dalam kisaran Rp13.326 per USD hingga Rp13.365 per USD.

Sementara di yahoofinance, Rupiah melemah 26 poin atau 0,19% ke level Rp13.356 per USD dengan pergerakan di kisaran Rp13.294 per USD hingga Rp13.360 per USD.

Dalam kurs tengah Bank Indonesia (BI), Rupiah juga melemah ke level Rp13.340 per USD dengan kurs jual di level Rp13.407 per USD dan kurs beli Rp13.273 per USD.