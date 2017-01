\Rotterdam, Kota Inovasi Arsitektur di Dunia\

JAKARTA - Firma arsitek asal Belanda, KAAN Architecten baru saja pindah ke kantor anyar di kota Rotterdam. KAAN Architecten merancang sendiri kantor baru mereka.

Sebelumnya, bangunan ini adalah kantor dari De Nederlandsche Bank. Bangunan ini didirkan pada 1950.

Luas kantor baru KAAN Architecten ini mencapai 1.400 meter persegi dan bisa memuat meja kerja untuk 80 orang.

Kantor baru KAAN Architecten ini berlokasi di tepi Sungai MAAS. Kantor ini juga hanya selemparan batu dari Jembatan Erasmus yang terkenal di kota Rotterdam.

Kantor ini juga dekat dari gedung Education Center di Erasmus Medical Center. By the way, gedung tadi juga didesain oleh KAAN Architecten dan berhasil meraih penghargaan.

Kantor baru ini mempunyai dinding interior berwarna putih, lantai kayu walnut, dan juga tiang beton berukuran besar. Tiang-tiang ini dibiarkan menjadi beton ekspos. Hal ini menjadi kontras dengan lantai yang kinclong dan juga dinding yang putih bersih.

KAAN Architecten mendesain meja kerja yang panjang dan mengilustrasikan sebagai ruang kerja fungsional dengan nilai tambah.

Kota Rotterdam telah menjelma kota kelas dunia untuk inovasi arsitektur. Selain KAAN Architecten yang berkantor di Rotterdam, ada sederetan biro arsitek lainnya yang berkantor pusat di sini seperti OMA, MVRDV, hingga Studio Roosegaarde, dan Studio Makkink & Bey.

Selain itu, ada bangunan megah yang menghiasi kota seperti market hall berukuran besar karya MVRDV, kompleks hotel dan perkantoran yang didesain OMA, dan stasiun kereta hasil kerja bareng Benthem Crouwel, MVSA, dan West 8.