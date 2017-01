\Rupiah Rp13.331, Berhasil Tekan Dolar AS\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hari ini akhirnya menguat. Rupiah berada di level Rp13.331 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Kamis (26/1/2017), Rupiah pada perdagangan Spot Exchange Rate di pasar Asia menguat 30 poin atau 0,22% ke level Rp13.331 per USD.

Adapun pergerakan Rupiah ada di kisaran Rp13.307 per USD hingga Rp13.331 per USD. Kemudian pergerakan 52 mingguan Rp12.886-Rp13.915 per USD.

Sementara itu, Yahoofinance mencatat, Rupiah menguat 30 poin atau 0,22% ke level Rp13.326 per USD. Dalam kurs Yahoofinance, pergerakan harian Rupiah berada di Rp13.308 per USD hingga Rp13.356 per USD.