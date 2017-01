\BEI Bantu UKM Melantai di Bursa\

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan inkubator atau kelas pembinaan untuk Perusahaan Start-up, SME, dan UKM. Diharapkan dalam IDX Incubator pelaku UKM mendapatkan pembinaan dan pelatihan sehingga layak menjadi Perusahaan Tercatat di Bursa.

Kepala Divisi Privatisasi, Start-Up, dan Foreign Listing BEI Bapak Saptono Adi Junarso menjelaskan, pada program pembinaan IDX Incubator, start up akan mencapatkan beberapa program pembinaan seperti mentorship, co-working space, funding access, event hingga development program.

"Inkubator ini bisa diikuti 60 orang (kurang lebih 20 start up atau tiga orang per start up)," ucapnya, Kamis (26/1/2017).

Pendaftaran kelas pembinaan start up ini dilakukan pada Januari 2017 dan Februari mulai melakukan seleksi. Pada Maret 2017 program pembinaan akan dimulai.

Dengan mengikuti kelas ini, peserta akan mendapat beberapa keuntungan . Seperti pembinaan agar perusahaan tumbuh dan berkembang sehingga layak IPO. Perusahaan juga dipromosikan pada marketing channel yang dimiliki IDX seperti IDX Channel, website, brosur dan lainnya.

"Serta akses ke sumber pendanaan hingga fasilitas all day pass co working space," tukasnya.