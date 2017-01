\Wall Street Dibuka Menguat Merespons Kinerja Positif Perusahaan AS\

NEW YORK - Wall Street dibuka menguat pada perdagangan Kamis. Hal ini dikarenakan investor menilai serentetan pendapatan perusahaan, sehari setelah Dow Jones Industrial Average melanggar patokan 20.000.

Melansir Reuters, New York, Kamis (26/1/2017), laporan laba diharapkan akan memberikan pertumbuhan hingga 6,8% pada kuartal IV, menjadikan peningkatan terbesa dalam 2 tahun. Dari 104 S & P 500 perusahaan yang telah melaporkan hasil sejauh ini, hampir 70% telah melampaui ekspektasi.

"Kami siap untuk sedikit lebih tinggi terbuka," kata Peter Cardillo, kepala ekonom pasar di First Standard Financial di New York.

"Hari ini adalah tentang laporan kinerja dan bagian dari Dow mencapai 20.000 tonggak adalah karena laba yang kuat. Tentu, inisiatif Trump ini telah menjadi elemen dalam meningkat tetapi fundamental pasar masih tetap kuat," lanjutnya.

Rally usai pemilu telah kembali mengaum dalam optimisme atas inisiatif serangkaian laporan pendapatan yang solid.

The S & P 500 dan indeks Nasdaq Composite juga ditutup di rekor tertinggi untuk sesi kedua berturut-turut pada hari Rabu.

Dow naik 6 poin atau 0,03% dengan 26.386 kontrak berpindah tangan. S&P 500 turun 1 poin atau 0,04% dengan 125.662 kontrak diperdagangkan. Sedangkan Nasdaq naik 6,75 poin atau 0,13% pada volume 25.539 kontrak.

Perusahaan Intel (INTC.O), Alphabet (GOOGL.O), Microsoft (MSFT.O) dan Starbucks (SBUX.O) dijadwalkan akan melaporkan setelah pasar tutup.

Departemen tenaga kerja mengklaim awal untuk tunjangan pengangguran negara meningkat 22.000 ke 259.000 untuk pekan yang berakhir 21 Januari. Namun, tren yang mendasarinya tetap konsisten dengan pengetatan kondisi pasar tenaga kerja.

Caterpillar saham (CAT.N) turun 1,4 persen menjadi USD96,75 setelah konstruksi dan peralatan di dunia pembuat terbesar melaporkan kerugian kuartal keempat lebih besar.

Comcast (CMCSA.O) naik 2,1 persen pada USD75 sebagai hasil kuartalan kabel operator terbesar bangsa ini mengalahkan perkiraan.

Biogen (BIIB.O) naik 1,7% pada USD277,83 setelah produsen obat tersebut melaporkan hasil.

EBay (EBAY.O) melonjak 7,5% menjadi USD32,50, sehari setelah perusahaan e-commerce melaporkan kenaikan pendapatan untuk periode liburan kuartal keempat.

Whirlpool (WHR.N) turun 4,6% menjadi USD181,50 setelah membukukan laba kuartalan yang datang di bawah ekspektasi.