\Kadin: Trump Konsisten dengan Kebijakan saat Kampanye\

JAKARTA - Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) hingga saat ini masih menjadi pembahasan hangat bagi setiap negara. Kekhawatiran hingga saat ini masih muncul akibat adanya kebijakan proteksi ekonomi dari Trump.

"Pembicaraan mengenai Trump sangat menarik. Karena dari awal dia menang pun sudah shock. Pembicaraan mengenai Trump itu jadi pembicaraan utama di banyak conference," tutur Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani, di Kantor CSIS, Jakarta, Jumat (27/1/2017).

Menurutnya, sejauh ini Trump cukup konsisten dengan berbagai kebijakan yang disampaikan pada saat kampanye. Salah satunya adalah keluar dari kerjasama perdagangan bebas atau Trans Pacific Partnership. Hal ini pun perlu dicermati oleh Indonesia agar tidak salah mengambil langkah kebijakan.

"Trump ini kelihatannya apa yang disampaikan di kampanye benar-benar akan dilakukan. Seperti keluar dari TPP. Itu very consistent keluar dari free trade. Dia mengatakan kalau itu merugikan AS, buat apa. Dan memang arahnya dari AS itu lebih ke bilateral trade," tuturnya.

Namun, Indonesia dan ASEAN dianggap tak perlu khawatir dengan kebijakan ekonomi Trump. Pasalnya, ekonomi Indonesia dan ASEAN saat ini telah berhasil untuk tumbuh positif. Artinya, regional ASEAN masih memiliki kesempatan untuk tetap tumbuh tinggi dengan mengandalkan kerjasama regional dan tak bergantung dengan AS.

"Kita juga musti lihat dari trade dan invest AS di masa lampau. Secara regional, Asia memang yang tertinggi, 63%. Memang Laos, Myanmar, Kamboja memang pertumbuhan di atas 7%. Pertumbuhan terbesar di dunia ini adalah di regional ASEAN. Ini kesempatan," tukasnya.