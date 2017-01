\Sederet Peluang Indonesia di Era Presiden AS Donald Trump\

JAKARTA - Implementasi kebijakan Donald Trump, khususnya dalam bidang ekonomi saat ini tengah dinanti oleh seluruh dunia. Utamanya adalah kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan proteksi ekonomi dalam negeri Amerika Serikat (AS).

Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani, saat ini memang masih banyak terdapat kekhawatiran dari pimpinan negara di dunia mengenai efek dari terpilihnya Donald Trump. Namun, hal ini diyakini hanya akan terjadi dalam waktu singkat.

"Saya setuju biasanya presiden enam bulan sudah mulai normal. Saya percaya begitu," tuturnya di Kantor CSIS, Jakarta, Jumat (27/1/2017).

Menurutnya, salah satu dampak bagi Indonesia dari terpilihnya Trump adalah melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS hingga mencapai Rp14.000 per USD. Kenaikan suku bunga acuan AS antara 3 hingga 5 kali pun perlu menjadi perhatian bagi Bank Indonesia. Namun, hal ini bisa berdampak positif bagi ekspor Indonesia.

"Tentunya dari pelemahan Rupiah ini, disatu sisi barang kita akan jadi lebih murah dan kita bisa berkompetisi dengan Vietnam dalam ekspor kita ke AS. Karena kita ke AS ekspor kita terbesar adalah garmen. Selama ini Vietnam karena sudah masuk TPP ya 0% masuk ke sana. Ini satu kesempatan untuk melihat satu sisi yang positif," jelasnya.

Dalam waktu singkat, Indonesia juga diprediksi akan merasakan dampak bagi proteksi ekonomi AS terhadap China. Indonesia diprediksi akan menjadi pasar utama bagi China. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh Indonesia dalam jangka pendek hingga jangka menengah.

"Apabila terjadi trade war antara China dan AS dampaknya akan terjadi juga ke Indonesia. Barang China akan jadi market baru, dan salah satu pasar potensial itu Indonesia," tutupnya.