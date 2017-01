\ Reliance Finance Suntik Modal Rp50 Miliar \

JAKARTA – Dukung ekspansi bisnis dua perusahaan multifinance, Reliance Finance memberikan pembiayaan investasi senilai total Rp50 miliar.

Direktur Utama Reliance Finance Hadianjaya mengatakan, Reliance Finance memberikan pembiayaan investasi berupa anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang (factoring with recourse) kepada PT Wannamas Multi Finance dan PT Otomas Multifinance senilai Rp25 miliar masing-masing.

”Kami memilih Wannamas Multifinance dan Otomas Multifinance karena menunjukkan kinerja yang sangat baik, dari segi pertumbuhan bisnis maupun kinerja keuangan. Selain itu, kedua perusahaan masuk ke dalam segmen yang kami bidik, yaitu perusahaan multifinance beraset Rp300 miliar-Rp1 triliun," ujarnya.

Hadianjaya menuturkan, penyaluran pembiayaan investasi ini sekaligus merupakan pintu masuk Reliance Finance untuk kerjasama lebih lanjut melalui skema pembiayaan bersama (joint financing) dengan Wannamas dan Otomas dengan nilai yang lebih besar. Lebih lanjut, dirinya menjelaskan, Reliance Finance masih akan membuka peluang kerja sama pembiayaan dengan perusahaan multifinance lainnya.

Oleh karena itu, Reliance Finance masih akan mengandalkan sumber pendanaan dari pasar modal melalui penerbitan surat utang jangka menengah (Medium Term Notes/MTN) dan obligasi, untuk menyalurkan pembiayaan.

Per September 2016, piutang Reliance Finance bertumbuh 56% menjadi Rp400 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, seiring dengan lonjakan perolehan laba sebelum pajak (profit before tax) sebesar Rp10,6 miliar atau meningkat 64% year on year.