\Resor Berdesain ala Jepang di Ubud\

BALI - Jika Anda senang ke Bali, tetapi bosan menginap di pinggir pantai, Hoshinoya Resort mungkin bisa menjadi pilihan.



Pasalnya, penginapan asal Jepang ini bernuansa hutan tropis di Ubud, Bali. Tidak sekadar menginap, para tamu juga diajak belajar keunikan budaya dan kehidupan Hindu Bali yang kental. Terletak di Desa Pejeng Kangin, Tampak Siring, Ubud, Hoshinoya Resort memiliki 30 vila yang bersinggungan langsung dengan hutan tropis.



Demi menjaga kenyamanan tamu, vila-vila di sini dibangun secara terpisah. Terdapat tiga jenis vila yang ditawarkan, yakni Vila Soka dengan luas 187 m2 untuk kapasitas dua orang, Vila Bulan dengan luas 208 m2 berkapasitas tiga orang, dan Vila Jalak yang menghadap ke hutan tropis dengan luas 198 m2 berkapasitas tiga orang. Tiap vila memiliki teras yang langsung menghadap kolam renang.



Vila-vila di Hoshinoya dihubungkan dengan kolam renang layaknya sungai. Sedangkan untuk desain interiornya, resor ini mengedepankan kearifan lokal. Pengunjung justru akan menemukan interior khas Bali, seperti ukiran tradisional kayu dan batu yang menghiasi dinding vila. Gazebo yang terdapat di masingmasing vila pun terbuat dari rumput dan alang-alang.



Bahkan, tamu bisa menikmati santap siang dan malam di gazebo bergantung yang langsung menghadap hutan tropis. Fasilitas lainnya yang bisa dinikmati adalah spa, kafe, perpustakaan, dan toko. “Meskipun didesain orang Jepang, kami ingin menampilkan kekhasan Bali, seperti pahatan kayu, batu, dan batik,” ungkap Daisuke Sato selaku Executive Director of Marketing Hoshinoya Resort saat konferensi pers di Hotel Fairmont, Jakarta.



Hoshinoya Resort juga memiliki keunikan pelayanan yang dihadirkan lewat layanan mulititask system, yaitu para staf memiliki kemampuan serbabisa. Sato mengatakan, para staf di Hoshinoya Resort tidak hanya mengerjakan satu tugas, tetapi dituntut mampu bertindak di semua bagian. Selain itu, resor ini menawarkan tradisi keramah-tamahan khas Jepang.

“Kami hendak menggunakan sistem ini sebagai senjata kami, tidak hanya meningkatkan efektivitas, tapi juga kepuasan pelanggan,” ungkap Sato.

Harga per malamnya, ungkap Sato, tergantung besar vila dan musimnya. Sejak dibuka pada 20 Januari lalu, Vila Bulan dan Vila Soka dikenakan harga mulai Rp9 juta per malam. Sedangkan, Vila Jalak dihargai Rp10 juta per malam. “Khusus tamu yang menginap 3-4 malam akan diberikan diskon,” kata Sato.