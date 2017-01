\Trik Arsitektur China Bangun Gedung Pencakar Langit\

JAKARTA - Biro arsitek Kohn Pedersen Fox telah menyelesaikan pembangunan menara pencakar langit Guangzhou Chow Tai Fook Finance Centre atau Guangzhou CTF Finance Centre.

Guangzhou CTF Finance Centre selesai pembangunannya pada Oktober 2016 lalu. Konstruksi memakan waktu tujuh tahun sejak September 2009.

Menara pencakar langit ini memiliki tinggi 530 meter dan menjadi pencakar langit tertinggi kedua di Tiongkok dan tertinggi kelima di dunia.

Guangzhou CTF Finance Centre ini memiliki 111 lantai dan merupakan mixed use building. Menara pencakar langit ini terdiri dari perkantoran, ruang konferensi, hotel, dan pusat perbelanjaan.

Menara pencakar langit ini dimiliki oleh Chow Tai Fook Enterprises Ltd, sebuah korporasi privat yang berkantor pusat di Hong Kong.

Kohn Pedersen Fox mendesain bangunan ini dengan fasad yang unik terutama pada bangunan yang berada di samping menara pencakar langit.

Ada kombinasi penggunaan material beton ekspos dan juga kaca. Selain itu, Kohn Pedersen Fox mengaplikasikan penutup terracotta.

Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) yang memberikan stempel kepada Guangzhou CTF Finance Centre sebagai pencakar langit nomor dua di Tiongkok dan nomor dua di dunia, juga memberikan label “aplikasi terracotta tertinggi di dunia”.

Terracotta dipilih oleh Kohn Pedersen Fox lantaran mewakili tradisi arsitektur Tiongkok dan juga menjadi desain awal gedung ini. Biro arsitek ini didirikan pada 1976 di New York, Amerika Serikat.

Saat ini, Kohn Pedersen Fox memiliki kantor cabang di London (Inggris), Seoul (Korea Selatan), Shanghai dan Hong Kong (Tiongkok), dan Abu Dhabi (Uni Emirat Arab).

By the way, Tiongkok terkenal dengan masoleum tentara terracota yang berada di propinsi Shaanxi. Tentara terracotta ini dibuat pada jaman Kaisar Tiongkok pertama, Qin Shi Huang memerintah pada era sebelum Masehi.

Selain itu, aplikasi terracotta pada fasad menara pencakar langit ini, membuat keuntungan secara lingkungan.

Guangzhou CTF Finance Centre menjadi terlindungi dari sinar matahari, mengurangi penggunaan energi, dan membuat tahan dari korosi (proses berkarat pada logam).





(dhe)