\1% Penurunan Ekonomi AS Cuma Berdampak 0,05% ke Indonesia\

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) pada tahun lalu mengalami perlambatan. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi AS tercatat hanya mencapai 1,6% atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 2,6%.

Menurut peneliti ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira, perlambatan pertumbuhan ekonomi AS sendiri tidak terlalu berpengaruh besar bagi perekonomian Indonesia. Pasalnya, penurunan 1% ekonomi AS hanya berpengaruh 0,05% bagi Indonesia.

"Jadi sebenarnya, 1% turun pertumbuhan ekonomi di AS dampak terhadap Indonesia sebesar 0,05%, dan turun 1% pertumbuhan ekonomi China dampak bagi Indonesia 0,1%. Jadi bisa dilihat yang lebih dominan pengaruhnya dari China," ungkapnya kepada Okezone, Sabtu (28/1/2017).

Namun, ia pun menyayangkan karena saat ini pertumbuhan ekonomi China juga sedang tidak baik. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang hanya sebesar 6,7% di 2016. Pertumbuhan ekonomi AS pun pada tahun 2017 diprediksi hanya akan mencapai angka 6,5%. Prediksi ini justru lebih rendah dari target 2016 sebesar 6,5%-7%.

Selain itu, ia juga melihat jika penurunan pertumbuhan ekonomi di dua negara ini akan terus berlanjut sampai akhir tahun 2017 nanti. Sehingga ekspor Indonesia di sektor nonmigas akan turut kena dampaknya.

"Pertumbuhan ekonomi AS dan China lesu sampai akhir 2017, dan ekspor nonmigas terhadap dua negara itu pun akan turun," tukasnya.