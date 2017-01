\AS Butuh 3 Tahun Perbaiki Pertumbuhan Ekonomi\

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) pada tahun lalu tercatat mencapai 1,6%. Pertumbuhan ekonomi ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 lalu yang mencapai 2.6%

Melihat penurunan pertumbuhan ekonomi AS tersebut, Peneliti ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira melihat bahwa terdapat kemungkinan pertumbuhan ekonomi AS meningkat. Hanya saja, pertumbuhan ekonomi membutuhkan waktu yang tidak singkat.

"Ada potensi AS berbalik meningkat tapi butuh waktu 2 sampai 3 tahun," ungkapnya kepada Okezone, Sabtu (28/1/2017).

Namun, dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS, ekonomi AS diprediksi dapat tumbuh positif. Hal ini akan tercapai apabila kebijakan Trump seperti proteksi ekonomi dapat tercapai.

Beberapa kebijakan Presiden Donald Trump untuk meningkatkan belanja infrastruktur, memotong pajak perusahaan, dan melakukan deregulasi di sejumlah sektor diyakini akan meningkatkan pasar tenaga kerja. Penyediaan lapangan kerja, dan meningkatkan belanja konsumen pun diyakini dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi negeri Paman Sam tersebut.

Konsumen, pebisnis, dan investor pun kini sedang menanti implementasi dari janji ekonomi Trump. Kepercayaan konsumen dan pebisnis AS pun telah melonjak akibat terpilihnya Trump.

Sementara itu, pasar saham AS telah reli ke rekor tertinggi. Ekonomi yang lebih kuat pun disinyalir membuat bank sentral AS, Federal Reserve akan menaikkan suku bunga sebanyak tiga kali pada tahun ini.