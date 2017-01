\Ekonomi AS Lesu, Indonesia Harus Lirik 4 Pangsa Pasar Ini\

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) mengalami perlambatan di 1,6%. Walaupun tidak berpengaruh besar tapi Indonesia harus bersiap menahan dampak seperti menurunnya ekpor nonmigas ke AS.

Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan jika pertumbuhan ekonomi AS terus menurun, maka Indonesia harus mencari negara lain yang punya potensi besar untuk ekspor di sektor non migas.

"Pertumbuhan ekonomi AS lesu seperti ini, kita harus cari pasar lain, yang berpotensi besar terhadap produk di sektor non migas Indonesia," ungkapnya kepada Okezone, Jakarta.

Menurutnya, ada beberapa negara yang bisa menjadi pangsa pasar Indonesia. Hal ini dengan melihat kebutuhan negara itu sendiri yang memiliki ketergantungan terhadap sektor non migas dan kita memiliki itu.

"Ada 4 negara yang bisa jadi pangsa pasar kita. Pakistan, India, Afrika Utara, dan Timur Tengah," tukasnya.

Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) sejak tahun lalu sudah mengalami penurunan. Di mana pada tahun 2016 pertumbuhan ekonominya hanya mencapai 1,6%, jauh turun dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 2,6%.