\Ekonomi AS Melambat, Buat Wall Street Tergelincir\

NEW YORK – Bursa Saham Amerika Serikat (AS) pada penutupan Jumat atau Sabtu pagi (WIB) ditutup melemah. Pelemahan ini didorong oleh perlambatan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan laporan pendapatan perusahaan di AS yang juga mengalami penurunan.

Melansir laman Reuters, Sabtu (28/1/2017), pertumbuhan ekonomi AS tercatat mengalami perlambatan pada kuartal IV-2016. Tercatat, ekonomi AS hanya tumbuh 1,9% pada kuartal IV-2016 atau lebih rendah dibandingkan prediksi ekonom sebesar 2,2%. Bahkan, capaian pertumbuhan ekonomi AS ini lebih rendah dibandingkan kuartal III-2016 yang tercatat tumbuh sebesar 3,5%.

Beberapa saham pun terkena dampak dari laporan pertumbuhan ekonomi AS ini. Saham Chevron (CVX.N) misalnya, pada penutupan pekan ini tercatat mengalami penurunan 2,4% menjadi USD 113,79, anjlok lebih rendah dibandingkan prediksi analis.

Saham sektor energi pada Indeks S&P 500 juga tercatat mengalami penurunan sebesar 0,9%. Penurunan ini adalah yang terburuk dari 11 sektor lainnya pada Indeks S&P 500.

Sementara itu, saham Starbucks (SBUX.O) juga tercatat mengalami penurunan di Nasdaq. Tercatat, saham perusahaan kopi ini mengalami penurunan sebesar 4% pada level USD 56,12 setelah proyeksi penjualan kopi dipangkas.

"Pasar (sebelumnya) telah memperoleh ekspektasi yang baik untuk masa yang akan datang. Tapi data dan fakta (pertumbuhan ekonomi AS) tidak sebaik apa yang diharapkan,” kata Manajer Portofolio Morgan Stanley Investment Management di Chicago.

Sementara itu, Indeks Dow Jones tetap bertahan pada level 20.000 selama 3 hari berturut-turut. Pada pekan ini, tercatat Indeks Dow Jones mengalami kenaikan 1,3%, S & P 500 naik 1% dan Nasdaq naik 1,9%.

Hanya saja, pada penutupan perdagangan saham Jumat malam waktu AS, Indeks Dow Jones tercatat mengalami penurunan sebesar 7,12 poin atau sebesar 0,04% pada level 20.093. Sementara itu indeks S&P 500 mengalami penurunan 0,09% atau 1,99 poin pada level 2.294,69. Adapun Nasdaq Composite berhasil mengalami kenaikan 5,61 poin atau 0,1% pada level 5.660,78.

Saham Microsoft (MSFT.O) juga tercatat mengalami kenaikan 2,3% menjadi USD 65,78 dan saham Intel (INTC.O) juga tercatat berhasil naik 1,1% pada level USD 37,98. Kenaikan harga saham ini didorong setelah kedua perusahaan melaporkan hasil pada kuartal sebelumnya yang ternyata berada di atas ekspektasi Wall Street.

Kendati demikian, harga saham induk usaha Google, Alphabet (GOOGL.O) justru mengalami penurunan sebesar 1,4% pada level USD 845,03. Sementara itu, harga saham Colgate-Palmolive (CL.N) juga tercatat mengalami penurunan 5,2 % menjadi USD 64,68. Penurunan harga saham ini disebakan karena kedua perusahaan mencatatkan laba di bawah prediksi para analis pada kuartal IV 2016 lalu. (ded)