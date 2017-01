\5 Negara dengan Harga Sewa Rumah Termurah di Dunia\

JAKARTA - Apakah Anda pernah berniat untuk tinggal di luar negeri? Jika iya, mahalnya biaya hidup di luar negeri mungkin membuat Anda mengurungkan niat Anda untuk pindah ke luar negeri. Terutama biaya untuk menyewa apartemen atau rumah sebagai tempat tinggal Anda disana pastilah tidak murah. Belum lagi biaya untuk makan dan keperluan lain-lain, pasti akan menghabiskan dana banyak sekali.



Namun tidak semua biaya sewa rumah yang ada di luar negeri mahal. Ada juga beberapa negara yang harga sewa rumahnya terbilang murah, bahkan ada yang lebih murah dari biaya sewa rumah di Indonesia. Bagi Anda yang ingin menyewa rumah di luar negeri, terutama yang akan kuliah di luar negeri, pastinya Anda harus mengirit biaya sewa tempat tinggal agar kebutuhan sehari-hari dapat tercukupi. Untuk itu, Anda harus tahu negara mana saja yang mempunyai harga sewa rumah termurah di dunia, siapa tahu negara tersebut bisa menjadi negara tujuan Anda untuk menuntut ilmu. Berikut negara-negara dengan harga sewa rumah termurah di dunia.



1. Vietnam



Bagi Anda yang tidak ingin tinggal jauh dari Indonesia dan kawasan Asia Tenggara, Vietnam bisa menjadi negara tujuan Anda. Di negara ini, biaya sewa apartemen per bulannya hanya sekitar Rp2 hingga Rp3 juta saja. Itupun sudah dilengkapi dengan fasilitas internet yang lumayan cepat serta lingkungan yang nyaman. Perabot yang ditawarkan di dalam rumah juga sudah lengkap. Selain biaya sewa propertinya yang murah, harga makanan disini juga tergolong murah dan rasanya tidak jauh berbeda dengan masakan Indonesia.



2. Panama



Negara yang mempunyai harga sewa properti termurah di dunia lainnya adalah negara Panama. Di negara ini, biaya sewa rumah hanya berkisar Rp3 juta hingga Rp4 juta per bulan. Fasilitas yang didapatkan pun cukup banyak sehingga negara ini menjadi tujuan para pekerja yang sudah pensiun. Selain itu, bagi Anda yang memiliki gaji kurang dari 1.000 dolar setiap bulannya, Anda akan mendapatkan diskon dari pemerintah setempat.



3. Kamboja



Di negara Kamboja, Anda bisa mendapatkan biaya sewa rumah yang terbilang cukup murah. Biaya sewa untuk satu rumah besar dengan dua kamar tidur tidak mahal, yaitu kurang dari Rp5 juta per bulan. Jika Anda hanya ingin satu kamar saja, pastinya harganya akan jauh lebih murah. Inilah kenapa banyak pekerja dari luar negeri yang bekerja disini. Selain dapat bekerja sambil menikmati kehidupan di luar negeri, mereka juga tidak takut menghabiskan banyak uang karena harga sewa tempat tinggalnya lebih murah dibandingkan dengan negara asalnya.



4. Nepal



Nepal juga memiliki harga sewa rumah yang murah, yaitu sekitar Rp2 juta sampai Rp3 juta tiap bulannya. Harga tersebut sudah termasuk fasilitas yang akan membuat Anda betah tinggal di negara ini. Selain itu, biaya hidup yang ditawarkan di negara ini juga terbilang amat murah. Hanya dengan biaya hidup sebesar 1.200 dolar per bulan, Anda sudah bisa makan di restoran mewah.



5. Ekuador



Jika Anda ingin berkunjung atau tinggal di salah satu negara yang ada di Amerika Latin, Ekuador bisa menjadi negara tujuan Anda. Di Ekuador, harga sewa rumahnya sekitar Rp3 juta hingga Rp4 juta tiap bulan. Dengan harga tersebut, Anda sudah bisa mendapatkan fasilitas yang lengkap.



Itulah negara-negara dengan harga sewa rumah termurah di dunia. Semoga bermanfaat.

(dhe)