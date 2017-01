\Pan Brothers Terbitkan Notes USD200 Juta\

JAKARTA - PT Pan Brothers Tbk (PBRX) melalui anak usahanya, PB International B.V., menerbitkan notes sebesar USD200 juta dengan tingkat bunga 7,626% per tahun.

Surat utang tersebut akan jatuh tempo pada 26 Januari 2026 dengan tingkat bunga 7,625% per tahun yang telah dicatatkan dan diperdagangkan di SGX-ST Singapura pada 27 Januari 2017. Demikian seperti dilansir keterbukaan informasi BEI, Jakarta, Senin (30/1/2017).

Hasil penerbitan notes akan dgunakan penerbit untuk penyertaan modal pada PB Fashion B.V., anak usaha di Belanda juga yang sahamnya dimiliki oleh penerbit. Selanjutnya, anak usaha penerbit mendistribusikan hasil penerbitan tersebut dengan pinjaman antar perusahaan kepada perseroan dan anak-anak usaha perseroan tertentu.

Notes tersebut mendapat peringkat B dari Fitch dan peringkat B1 dari Moody’s. Secara terpisah, perseroan juga telah memperoleh peringkat A(idn) dari Fitch Ratings Indonesia.

Notes ini dijamin dengan jaminan perusahaan, yang diberikan oleh perseroan dan anak-anak usaha perseroan, yakni PT Apparelindo Mitra Andalan, PT Apparelindo Prima Sentosa, PT Berkah Indo Garment, PT Eco Laundry Hijau Indonesia, PT Eco Smart Garment Indonesia, PT Hollit International, PT Mitra Busana Sentosa, PT Ocean Asia Industry, PT Prima Cosmic Sr=creen Graphics, PT Pancaprima Ekabrothers, PT Prima Kreasi Gemilang, PT Prima Sejati Sejahtera, PT Teodore Pan Garmindo, PT Victory Pan Multitex, Continent 8 Pte. Ltd, Cosmic Gear Ltd., PT Apparel Pte. Ltd. Nilai penjaminan sebesar jumlah pokok notes.